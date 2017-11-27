تجدد الاشتباكات في مدينة تعز وقطع عدد من الشوارع الرئيسية

يمنات – خاص

تجددت الاشتباكات في مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، الاثنين 27 نوفمبر/تشرين ثان 2017 بين الفصيلن السلفي و الاخواني، بعد يومين من مواجهات سابقة غرب المدينة.

و أفادت مصادر محلية ان اشتباكات نشبت بين الطرفين قرب جولة المرور غرب مدينة تعز بأسلحة خفيفة.

و أغلق الفصيلان شوارع في غرب و وسط مدينة تعز، حيث اغلق لواء الصعاليك المقرب من تجمع الاصلاح الدائري الجنوبي بالقرب من مبنى المرور بعدد من الخرسانات، فيما اغلقت كتائب أبي العباس شارع التحرير بوسط المدينة بكميات من الرمل تم نقلها عن طريق ناقلات.

و تفيد معلومات ان اشتباكات بأسلحة خفيفة امتدت إلى حي القبة المعصور و الأطراف الغربية من شارع جمال.

و أدت الاشتباكات و قطع الشوارع إلى توقف الحركة في وسط المدينة و غربها، خاصة الجزء الغربي من شارع جمال و حي القبة المعصور و سوق بير باشا.

و يفيد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ان اصوات انفجارات سمعت ظهر الاثنين، يعتقد انها لتبادل القصف بين مواقع الفصيلين في قلعة القاهرة و جبل الاخوة.

و جاءت الاشتباكات بعد يومين من التوتر بين الفصيلين بعد توقف مواجهات بينهما استمرت قرابة “10” ساعات.

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