انتقادات حادة لمشاركة “محسن” في اجتماع بالرياض لمكافحة الارهاب

يمنات – صنعاء

أدت مشاركة الجنرال علي محسن الأحمر في اجتماع في الرياض خصص لوزراء دفاع دول ما يسمى بـ”التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” إلى موجة انتقادات محلية و من قبل ناشطين عرب.

و حضر الأحمر كممثل عن اليمن، كون منصب وزير الدفاع في حكومة هادي المعترف بها دوليا شاغرا، منذ أسر وزير الدفاع محمود الصبيحي في نهاية مارس/آار 2015.

و وجهت انتقادات حادة لحضور الأحمر الاجتماع، لوجود شكوك و محاذير متعلقة بعلاقته في دعم جماعات جهادية في اليمن.

و اعتبرت مشاركة “محسن” في الاجتماع اثبات لعدم مصداقية توجهات السعودية في محاربة الإرهاب و استئصاله.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا