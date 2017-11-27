معلومات حول صفقة تبادل أسرى بين المقاومة وأنصار الله في محافظة لحج

يمنات – صنعاء

كشفت مصادر صحفية عن معلومات حول صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الجنوبية و أنصار الله “الحوثيين” في محافظة لحج، جنوب البلاد.

و تضمنت الصفقة الافراج عن “23” أسير حرب من الطرفين، و تمت في الأطراف الشمالية من محافظة لحج، الأحد 25 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قال القيادي في مقاومة مناطق الصبيحة، حكيم العطوي، إن قيادات لواء العمالقة و رئيس مقاومة الصبيحة حمدي شكري نجحوا صباح الأحد في إتمام صفقة تبادل أسرى حرب عددهم (23) أسيرا من الجانبين.

و أشار الصبيحي، أن الأسرى الجنوبيون الذي تم إطلاق سراحهم من مناطق عدة من بينها ردفان و الصبيحة و الوازعية و يافع و لحج و عدن و القبيطة.

و كشف العطوي أن عملية التبادل تمت عبر وساطات عسكرية و قبلية في منطقة عيريم بمديرية القبيطة، شمال محافظة لحج.

إلى ذلك قال الشيخ ياسر الحدي، احد الوسيط في الصفقة، في بيان صدر الأحد إن الصفقة تكللت بالنجاح بعد تفاوض دام اكثر من أربعة أشهر على التوالي. غير أنه أشار إلى أن الصفقة تمت في في أطراف منطقة الصبيحة بمحافظة لحج.

و حسب الحدي، تم تحرير “23” أسير من المقاومة بينهم قتيلين من جبهة الوازعيه، هم: محمد احمد سويد و مرزوق طه حسن.

و لفت إلى أن موعد الصفقة كان يفترض أن يكون قبل أيام إلا ان عوائق واجهت اتمام الصفقة، لم يشر إليها، عوضا عن اشتداد المواجهات بمنطقة الصبيحة.

و كشف الحدي في بيانه عن فشل ادراج عدد من جرحى الحرب في الصفقة، مرجعا ذلك لحالتهم الصحية المتدهورة في الأسر، و وجود أسرى لدى قادة جبهاتهم من أنصار الله، و هو ما جعل الأخيرين يطلبون أن تكون المبادلة بهم من نفس الجبهة التي أسر فيها. مشيرا إلى أن من ضمن من كان سيتم المبادلة بهم عوض عبد الله طاهر مصاب بشظايا في عينيه و رشاد محمد صالح و ناجي مسعود و غيرهم.

و نشر بيان الحدي أسماء الأسرى من المقاومة و هم:

1 – فهمي علي احمد الزنقلي

2 – مروان منصور سعيد الشعبي

3- أنس سعيد طه الصبيحي

4- صلاح علي ثابت الصبيحي

5- أمين صالح عبده العمادي

6 – مهنأ قاسم مثنّى جواس

7 – ربيع محمد مقبل العمودي

8 – محمد احمد سويد

9 – أصيل محسن محمد علي

10- ياسر علي صالح يسلم

11 – خاطر محمد سعيد المشولي

12- مرسال طه سعيد

13- مرزوق طه حسن

14 – زياد محمد سعيد البعني

15 – حمود عبده سيف الكريح

16- علي محمد عبد الله عبده القباطي

17 – عبد الله عبد القوي سيف مقبل

18 – صفوان عبيد حيدره علي

19 – سالم محمد صالح علي

20 – فؤاد حميد محمد غالب

21 – منيف عبدالله محمد القباطي

22- خالد عبد القوي سيف القباطي

23- نجيب عبد الله محبوب القباطي

المصدر: العربي ، عدن الغد

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