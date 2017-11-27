اجتماع وزاري للرباعية حول اليمن في لندن بحضور ولد الشيخ

يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان اجتماع وزاري ستعقده مجموعة الرباعية حول اليمن، الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في العاصمة البريطانية، لندن.

و سيضم الاجتماع وزراء خارجية السعودية و الإمارات و المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

و لم يتضح بعد جدول أعمال اللقاء، عير أن المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ كان قد محاور رئيسية تحملها أوراقه الأخيرة، و تتمثل في “وقف الأعمال العدائية و تدابير لبناء الثقة و العودة إلى طاولة المفاوضات”.

و غاب ولد الشيخ عن الانظار بعد جولته الأخيرة التي بدأت من الرياض. و تزامن اختفاء ولد الشيخ مع فرض التحالف السعودي حصارا على المنافذ اليمنية.

المصدر: الشرق الأوسط

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