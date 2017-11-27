صحيفة لندنية مقربة من الامارات: اخوان اليمن يتقاربون مع أنصار الله ويعيقون الحسم العسكري في تعز تماشيا مع السياسة القطرية الجديدة

يمنات – صنعاء

اتهمت صحيفة لندنية مقربة من الامارات “اخوان اليمن” بافشال ما سمته “تحرير” محافظة تعز.

و قالت صحيفة العرب اللندنية: تحرّكات جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر و الممثلة بحزب الإصلاح، تسعى للسيطرة على المحافظة ذات الثقل السكاني الكبير.

و أشارت الصحيفة إنّ الإخوان يصعّدون في تعز على وقع التقدّم الحاصل في حرب (تحرير) مختلف المناطق اليمنية، بجهد أساسي من التحالف السعودي، و ما تخشاه الجماعة أن لا تكون لها مكانة في مرحلة ما بعد (التحرير) نظرا لدورها السلبي طيلة فترة الحرب.

و أكدت الصحيفة أن التحرّكات الإخوانية تؤطّرها قطر، و وصلت حدّ إجراء اتصالات سرية بين قيادات في حزب الإصلاح و نظراء لهم في أنصار الله لعقد اتفاق بين الطرفين بشأن توحيد جهودهما ضدّ (الشرعية) و التحالف السعودي.

و قالت الصحيفة: منذ طرد قطر المتّهمة بدعم الإرهاب من قبل عدد من البلدان العربية من تحالف دعم (الشرعية) اليمنية تغيّرت بشكل جذري أولويات إخوان اليمن من مواجهة الحوثيين – بحسب ما كانوا يسوّقون له – إلى السعي للتعاون معهم مسايرة للسياسة القطرية التي باتت تقوم على التحالف المعلن مع إيران ضدّ البلدان العربية.

و لفتت الصحيفة إلى أن مواقع إخبارية يمنية تناقلت خلال اليومين الماضيين خبرا بشأن دخول قيادات بارزة بالتجمع اليمني للإصلاح في مفاوضات سرية مباشرة مع قيادات في أنصار الله بشأن إمكانيات التعاون بين الطرفين.

و نوهت الصحيفة إلى أن الأزمة الخليجية جعلت إخوان اليمن في موقع بالغ الحرج، ممزقين بين داعمتهم الأولى قطر و الحفاظ على مواقعهم في الحكومة (الشرعية) المدعومة من التحالف.

و أضافت: لم يستطيع اخوان اليمن إخفاء انحيازهم لقطر و ظهر ذلك جليّا عبر توجيه انتقادات لاذعة لدول بالتحالف استرضاء للدوحة عبر وسائل إعلام و مواقع إلكترونية تابعة لهم و على لسان قياداتهم و خصوصا المقيمة في تركيا.

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