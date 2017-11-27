فتاة تقتل والديها بالسم خوفا عليهم من الفضيحة

يمنات – متابعات

في واقعة أليمة بمحافظة المنيا بمصر، قامت الفتاة ذات الـ17 عاماً ربة منزل بوضع السم لوالديها في الطعام، خوفاً عليهم من الفضيحة، وذلك بعدما تحولت لوحش كاسر، من أجل العودة إلى أحضان عشيقها.

حيث اعترفت الفتاة ” ف.خ” 17 سنه أمام وكيل نيابة ” سمالوط” بمحافظة المنيا تحت إشراف المستشار ” أسامة عبد المنعم” أنها وضعت السم لواديها خوفاً عليهم من الفضيحة، وبالفعل تناولت الأم الطعام وماتت على الفور، بينما الأب لم يتناول الطعام، لأنه شعر بتغير في طعمة، حيث أنها كانت تريد العودة إلى أحضان عشيقها، وأشارت أنها تزوجت في سن السادسة عشرة وأنجبت طفلة وزاد الخلاف مع زوجها فطلبت الطلاق، وعادت لمنزل والدها.

ولكنها تعرفت على شاب أحبها وأحبته وجاء إلى المنزل ليخطبها ولكن والدها رفض لأنه يعمل باليومية، وانه هربت معه إلى القاهرة، وبعدما عادت قامت الأم بحبسها ولكنها فكرت في التخلص منهما والعودة إلى العشيق، وخاصة أن والدها كان يقول لها دائما: ” لو موتك هيبقى غصب عني”.