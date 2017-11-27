ناج من هجوم العريش بمصر يكشف تفاصيل جديدة عن الارهابيين

يمنات – متابعات

كشف إسلام محمد، الطالب بالصف الأول، والناجي من الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة ببئر العبد في شمال سيناء بمصر، كواليس جديدة من داخل المسجد.

وأوضح أنه كان هناك 7 عربات دفع رباعي كانت تنتظر الإرهابيين في الخارج، مضيفا: “صوت الرصاص منعنا من الخروج من المسجد”.

وأضاف “محمد”، خلال حواره في برنامج “مساء DMC”، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة “DMC”، أنه فور دخول العناصر المسجد وإطلاق النيران على المصلين قام بإدخال شقيقة إلى الحمام، مستطردًا: “كان بيني وبينهم خطوتين بس أنا كنت في الحمام وسامعهم بيضحكوا وبيهزروا وبيتسابقوا مين يقتل أكتر”.

وتابع: “الجامع كان مرصوص دم ورصاص، وأبويا مات، وعرفت إنه مات من غير ما أشوفه عشان حسيت إن اللي في الجامع كلهم ماتو”.