احد احفاد آل حميد الدين يدعي ملكية منشئات حكومية ويطالب بسداد ايجاراتها المتاخرة لمدة 54 سنة ويمهل السلطات 13 يوما لاخلائها

يمنات

قال أكرم حميد الدين، أحد أحفاد آل حميد الدين التي حكمت اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر، إن أغلب المقرات الحكومية القديمة في صنعاء، وخصوصا في التحرير وغيرها، مملوكة للإمام وأبناءه، ولم تكن مملوكة للحكومة.

و نشرت مواقع محلية، ان أكرم حميد الدين طالب بتسليم المباني الحكومية القديمة في صنعاء لأحفاد الإمام يحيى حميد الدين الأحياء وتسليم إجارات 54 سنة من السيطرة عليها وهي حسب تقديره تشكل مبلغ 500 مليار ريال.

وأضاف إن أغلب المباني الحكومية القديمة في ميدان التحرير ووسط العاصمة صنعاء هي ملكية خاصة لآل حميد الدين وأبنائهم وأحفادهم .

كما ادعى أكرم حميد الدين امتلاكه قصر دار الحجر في وادي ظهر شمال العاصمة صنعاء، وأمهل السلطات 13 يوما للإخلاء.

تجدر الإشارة إلى أن ثورة 26 سبتمبر قامت ضد المملكة المتوكلية عام 1962 وانتهت الحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات بسقوط الملكية وهروب الإمام محمد البدر حميد الدين إلى السعودية.