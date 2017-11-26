اليونيسيف: الحرب في اليمن هي للأسف حرب على الأطفال

يمنات – وكالات

اعلن المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة اليونيسف غيرت كابيلياري الاحد ان اكثر من 11 مليون طفل يمني بحاجة ماسة لمساعدات انسانية، مؤكدا ان اليمن أصبح من اسوأ الاماكن بالنسبة للاطفال.

وقال كابيلياري في مؤتمر صحافي عقد في مقر المنظمة في عمان “اليوم أجد انه من الإنصاف القول أن اليمن هو من أسوأ الأماكن على وجه الأرض بالنسبة للاطفال. فهناك أكثر من 11 مليون طفل يمني اليوم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وهذا الامر يتعلق تقريبا بكل صبي وفتاة يمنية”.

واضاف “اليوم نقدر أنه كل عشر دقائق هناك طفل في اليمن يموت من الأمراض التي يمكن الوقاية منها”.

واوضح ان “الحرب في اليمن هي للأسف حرب على الأطفال، حيث قتل واصيب اصابة خطرة ما يقرب من خمسة الاف طفل خلال عامين ونصف عام فقط. فضلا عن تضرر وتدمير آلاف المدارس والمرافق الصحية”، مشيرا الى ان “نحو مليوني طفل في اليمن اليوم يعانون من سوء التغذية الحاد”.

وحطت في مطار صنعاء السبت طائرة محملة ب 1,9 مليون لقاح اطفال، في أول مساعدات تصل الى العاصمة اليمنية منذ ثلاثة أسابيع حين أغلق التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية كل منافذ البلد الفقير.

وقال كابيليار “نحن نرحب بإعادة فتح مطار صنعاء أمس (السبت) والذي سمح لنا بإرسال أول قافلة إنسانية تحمل 1,9 مليون جرعة لقاح”.

واوضح ان “هناك حاجة لتطعيم 600 الف طفل في جميع أنحاء اليمن، مرة أخرى باللقاحات المضادة للدفتريا والتهاب السحايا والسعال الديكي والالتهاب الرئوي والسل”.

وتابع “نحن اليوم بحاجة إلى مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات فإمدادات الامس لا يمكن ان تكون كافية”.

واشار الى ان “هناك سفنا تابعة لليونيسف في طريقها إلى ميناء الحديدة، تحمل أغذية علاجية سريعة الاستخدام، ومساعدات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وأقراص الكلوريدين من أجل ضمان مياه شرب معقمة، وامدادات طبية لدعم الوقاية والعلاج من الإسهال الحاد والكوليرا”.

وناشد المسؤول الاممي “جميع الأطراف المسؤولين عن الوضع اليوم في اليمن، تحمل مسؤوليتهم الان”. وقال “يجب عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم الان وليس غدا”.

والى جانب طائرة المساعدات، حطت السبت أيضا في مطار العاصمة ثلاث طائرات اخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الاحمر، تنقل طواقم إغاثة.