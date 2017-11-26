صحيفة بريطانية تكشف عن عدد الجنود البريطانيين الذين يدربون الجنود السعودين المشاركة بحرب اليمن

يمنات – صنعاء

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها، عن تواطؤ بريطاني في الحرب السعودية على اليمن، وقالت إن الجيش البريطاني يقوم بتدريب قوات سعودية بشكل سري، وذلك لنشرها في اليمن للمشاركة في الحرب الكارثية التي تركت ملايين اليمنيين يتضورون جوعا.

وأضافت أن بريطانيا تساهم في دعم التحالف الذي تقوده السعودية والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على اليمن.

وأوضحت أن نحو خمسين عسكريا بريطانيا يقومون بتدريب الجنود السعودين على المهارات الحربية وذلك لنشرهم للقتال في هذه الحرب القذرة.

وأشارت إلى أن هذه الحرب المتواصلة منذ 2015 أسفرت حتى الآن عن مقتل الآلاف تحت القصف الجوي، وتركت نحو مليون طفل يمني يواجهون خطر المجاعة والأوبئة الخطيرة.

ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان البريطاني والوزير السابق للتنمية الدولية البريطانية أندرو ميتشيل قوله إن مشاركة الجيش البريطاني في هذه الحرب تعتبر جزاء من “التواطؤ المخجل” لبريطانيا في هذه المعاناة.

وقالت الصحيفة إن هذه العملية المسماة “كروسوايز” انكشفت بعد أن نشر الجيش البريطاني صورا ومعلومات عن طريق الخطأ.

وطالب النائب ميتشيل الحكومة البريطانية الليلة الماضية بتقديم إجابات في مجلس العموم بشأن دور بريطانيا في العمليات العسكرية السعودية في الحرب على اليمن، وقال إن بريطانيا متواطئة بشكل مخجل في هذه الحرب بطريقة تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف.

المصدر: وكالة خبر