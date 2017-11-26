روايتان متضاربتان لعملية مداهمة أمنية في منطقة الوهط بمحافظة لحج

يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان قوات “الحزام الأمني” قتلت مواطناً في مدينة الوهط مديرية تبن محافظة لحج، جنوب البلاد، الأحد 26 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في عملية مداهمة نفذتها على منزل قيادي في تنظيم “القاعدة”.

و المواطن المقتول هو “صبري البدوي” و قتل في عملية مداهمة نفذها الحزام الأمني بحثاً عن شقيقة منصور القيادي في القاعدة.

و سحل جنود الحزام الأمني جثة البدوي بعد مقتله، قبل أن يقوموا بنقلها معهم عند انسحابهم.

و “البدوي” ليس مطلوب للأمن و يعمل في بيع “القات” في السوق العام بمدينة الوهط بشكل يومي.

و في رواية مغايرة قال مدير أمن محافظة لحج، العميد صالح السيد، إن القيادي في تنظيم القاعدة أبو هاشم، قتل في عملية تمت بعد عمل استخباراتي و رصد دام شهرين. مشيرا إلى أن “أبو هاشم” كان هارباً من منزله و عند فجر الأحد عاد إلى منزله و تحرك جهاز مكافحة الإرهاب لمداهمة المنزل.

و لفت السيد إلى أن “ابو هاشم” رفض تسليم نفسه و اشتبك مع قوات مكافحة الإرهاب و لقي مصرعه أثناء الاشتباكات، و اعتقل آخر كان مرافقاً له.

و أوضح أن قائد فرقة المداهمات التي نفذت العملية المقدم، محمد حسين، قُتل و أصيب ثلاثة من جنود الأمن في الإشتباكات.

المصدر: العربي

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