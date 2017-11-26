حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 26 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– طقس بارد اجمالا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.
– درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين (4 – 8) على محافظات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار، البيضاء).
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا نهارا، حيث تتشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة تتلاشى تدريجيا أثناء الساعات الليل الاولى.
المناطق الصحراوية
– طقس صحو بوجه عام و بارد نسبيا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا اجمالا.
– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي، نشطة على باب المندب تتراوح سرعتها بين (12 – 26) عقدة.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– أمطار خفيفة متفرقة.
– الرياح شمالية شرقية، تترواح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية
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