حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 26 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس بارد اجمالا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

– درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين (4 – 8) على محافظات (صنعاء، عمران، صعدة، ذمار، البيضاء).

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا نهارا، حيث تتشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة تتلاشى تدريجيا أثناء الساعات الليل الاولى.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو بوجه عام و بارد نسبيا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا اجمالا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي، نشطة على باب المندب تتراوح سرعتها بين (12 – 26) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– أمطار خفيفة متفرقة.

– الرياح شمالية شرقية، تترواح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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