مقتل قيادي في القاعدة في مداهمة أمنية بمحافظة لحج

يمنات – صنعاء – خاص

قتل قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة لحج، جنوب البلاد، الأحد 26 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قتل أمير تنظيم القاعدة في منطقة الوهط بمديرية تبن، المكنى بـ”أبي هاشم” أثناء مداهمة قوة من مكافحة الارهاب لمنزل كان يتواجد فيه، فجر الأحد.

و اشتبك أبي هاشم و مرافقيه مع القوة الأمنية، قرابة الساعة ما تسبب في مقتله و اعتقال قيادي أخر في التنظيم و سقوط ضحايا بين قتيل و جريح من عناصر التنظيم.

كما قتل في العملية المقدم محمد حسين قائد فريق المداهمة، و أصيب أخرين.

و نصب مسلحون من تنظيم القاعدة كمين لقوة أمنية قدمت لتعزيز القوة المحاصرة لمنزل ابي هاشم، أثناء اشتباكها مع مرافقيه، في مدخل مدينة الوهط، في وقت مبكر من صباح الأحد.

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