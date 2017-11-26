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وزارة خارجية حكومة هادي توضح حول بيع مبنى حكومي في اثيوبيا

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يمنات – صنعاء

نفت وزارة الخارجية بحكومة هادي صحة الادعاءات التي تناقلتها بعض المواقع الاخبارية حول نية الحكومة اليمنية بيع مباني مملوكة للجالية اليمنية في العاصمة الاثيوبية.

و قال مصدر بمكتب وزير الخارجية، أن لا صحة لهذه الادعاءات و أنها محض افتراءات تعودنا على سماع مثلها فيما مضى و اثبتت الوقائع و الأيام عدم صحتها، و أنها تأتي في إطار حملة مستمرة من قبل اطراف لا يروق لها ما تحققه الوزارة من انجازات في تعزيز علاقات اليمن بالدول الشقيقة و الصديقة.

و أكد عدم وجود مباني مملوكة للجالية اليمنية في أثيوبيا نهائيا و أن المبنيان مملوكان للحكومة اليمنية و ليست للجالية أو لأي جهة أخرى.

و اعتبر أن محاولة من يقف وراء هذه الادعاءات نسب ملكية المباني للجالية أمر مستغرب و يثير الشكوك حول نوايا من يقف وراء مثل هذه الشائعات.

و أوضح المصدر أن أصول و ممتلكات اليمن في الخارج محفوظة و أن قيادة الوزارة لن تسمح بالمساس بها مطلقاً.

و دعا المصدر وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية إلى تحري الدقة و المصداقية و المهنية و تجنب ترديد الشائعات و الافتراءات التي تفقد وسائل الاعلام مصداقيتها و هدفها النبيل في الانحياز للحقيقة.

المصدر: سبأ نت

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