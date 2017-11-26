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الشركة اليمنية للغاز تعلن عن توفير مادة الغاز المنزلي في “3” محافظات بسعر ألفين ريال و”يمنات” ينشر أسماء نقاط البيع

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يمنات – صنعاء – خاص

اعلنت الشركة اليمنية للغاز عن توفير مادة الغاز المنزلي باسعار تتراوح بين ألفين إلى ألفين و مائتين ريال في “3” محافظات إلى جانب أمانة العاصمة صنعاء.

و حددت الشركة سعر بيع أسطوانة الغاز سعة “20” لتر من مادة الغاز بـ”2,000″ ريال في محافظتي ذمار و عمران و “2,200” ريال في محافظة الحديدة.

و أعلنت الشركة عن “23” نقطة بيع في محافظة ذمار و “14” نقطة في محافظة الحديدة و “30” نقطة بيع في محافظة عمران.

“يمنات” ينشر أسماء نقاط البيع في المحافظات الثلاث

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