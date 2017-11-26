بدون طيار تستهدف “3” سيارة لـ”القاعدة” في البيضاء

يمنات – صنعاء

قُتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة بشبه جزيرة العرب، بغارة لطائرة بدون طيار نفذتها في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

و قال مصدر أمني إن السبعة القتلى كانوا يستقلون ثلاث سيارة كانت تسير على الطريق الرابط بين محافظة شبوة و محافظة البيضاء.

و حسب المصدر، استهدفت السيارات الأحد 26 نوفمبر/تشرين ثان 2017 بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار، ما ادى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها و عددهم سبعة.

و كثفت الطائرة الأمريكية بدون طيار غاراتها على محافظة البيضاء خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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