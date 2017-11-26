الرئيسة / أخبار وتقارير / خارجية هادي تسعى لبيع مدرسة تابعة للسفارة اليمنية باثيوبيا

خارجية هادي تسعى لبيع مدرسة تابعة للسفارة اليمنية باثيوبيا

1 ساعة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 13 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

تسعى وزارة الخارجية في حكومة هادي لبيع مبنى تابع لها في جمهورية أثيوبيا الاتحادية.

و تفيد مصادر في الجالية اليمنية باثيوبيا أن مسئولين في وزارة الخارجية اليمنية و السفارة اليمينة بأثيوبيا عرضوا قبل أيام مبنى للبيع يقع في العاصمة الاثيوبية، أديس ابابا.

و المبنى كان كان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، و تحول بعد الوحدة إلى مدرسة تابعة للسفارة اليمنية.

و سبق أن حاول مسئولون في الخارجية بيع مبنى تابع للسفارة اليمنية في العاصمة البريطانية، لندن، و أرضية تابعة للسفارة اليمنية في العاصمة الروسية، موسكو

المصدر: عدن الغد

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com