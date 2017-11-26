خارجية هادي تسعى لبيع مدرسة تابعة للسفارة اليمنية باثيوبيا

يمنات – صنعاء

تسعى وزارة الخارجية في حكومة هادي لبيع مبنى تابع لها في جمهورية أثيوبيا الاتحادية.

و تفيد مصادر في الجالية اليمنية باثيوبيا أن مسئولين في وزارة الخارجية اليمنية و السفارة اليمينة بأثيوبيا عرضوا قبل أيام مبنى للبيع يقع في العاصمة الاثيوبية، أديس ابابا.

و المبنى كان كان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، و تحول بعد الوحدة إلى مدرسة تابعة للسفارة اليمنية.

و سبق أن حاول مسئولون في الخارجية بيع مبنى تابع للسفارة اليمنية في العاصمة البريطانية، لندن، و أرضية تابعة للسفارة اليمنية في العاصمة الروسية، موسكو

المصدر: عدن الغد

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