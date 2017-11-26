السعودية تفرج عن 15 صيادً بعد رحلة إختطاف وتعذيب استمرت قرابة شهرين

يمنات – صنعاء

مجاهد القب

كشف – صيادين يمنيين وصلوا ميناء الصليف شمال محافظة الحديدة – عن رحلة تعذيب ونقل من سجن لآخر استمر قرابة شهرين مروا خلالها بأكثر من سجن.

وقال الصيادين أن الزوارق السعودية قامت بإعتراضهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم بغزارة بما يشبه تعامل القراصنة قرب جزيرة ” ذو حراب ” وقاموا بإختطافهم وتقييد حريتهم ونقلهم إلى جزيرة ” ذوثلاث ” ومن ثم نقلوهم إلى جزيرة فرسان ومعاصمهم محاطه بالكلبشات على الرغم أنهم قاموا بتفتيش قواربهم والتحقق من كونهم صيادين لا أكثر.

وأضاف الصيادين أنه تم نقلهم إلى سجن جيزان وحرمانهم من حق التواصل مع ذويهم لطمأنتهم أنهم مازالوا على قيد الحياة.

وأضاف الصيادين المفرج عنهم أن السلطات السعودية قامت بالتنكيل بهم عبر تفريقهم بالإفراج عن 6 صيادين من صغار السن عبر منفذ الوديعة في منتصف أكتوبر الماضي دون منحهم أي معونة مالية تكفل لهم العودة إلى المناطق التي يقطنونها.

يذكر أن الصيادين ال15 المفرج عنهم جلهم من مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

واسماء الصيادين، طبقاً لقواربهم التي عادوا عليها بعد نقلهم مرةً أخرى إلى جزيرة فرسان وإطلاق سراحهم هي كما يلي:

أولاً : بحارة القارب رقم 8198 ص2 :

1- سالم عبده غالب.

2- مرشد سالم مصلح.

3- ثابت عبده غالب.

4- حميد سعيد صالح.

5- علي عبدالله ماغور.

6- مروان احمد غالب .

ثانياً : بحارة القارب رقم 1054 ص2 :

1- صالح عبدالله رباحي .

2- خالد عمر غياث.

3- ماهر عبده فتيني.

4- احمد علي سالم.

5- عبدالرحمن طالب مزرحي.

6- بشير عبده علي فتيني.

7- عبده علي سالم ماغور.

8- حسن طالب حسين.

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