العطاس: الإصلاح لا يريد انهاء حرب اليمن ومعهم قوى اقليمية

يمنات – صنعاء

اتهم حيدر أبوبكر العطاس، مستشار هادي، التجمع اليمني للإصلاح بأنه لا يريد إنهاء الحرب في اليمن، و حل الخلافات الداخلية في البلاد.

و قال العطاس في ندوة بمجلة “الأهرام العربي” في العاصمة المصرية، القاهرة، إن الحرب في اليمن “لن تنتهى فى الوقت القريب”. مؤكداً بأن “أمراء الحرب” المستفيدون منها، مثل كوادر حزب الإصلاح المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، لن يسمحوا بإنتهاء الحرب و حل الخلافات الداخلية.

و أكد العطاس، أن المستفيدين من الحرب تتدفق عليهم الأموال من الخارج، و خاصة القوى الإقليمية التي تريد الشر لليمن.

و أشار العطاس إلى أنهم يستثمرون الأموال في مشاريع اقتصادية كثيرة بتركيا.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا