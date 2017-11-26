صحيفة بريطانية تؤكد ان من ارتكبوا جرائم حرب في اليمن لن يفلتوا من العقاب

يمنات – صنعاء
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في افتتاحيتها امس الاول إنه بعد مرور 20 عاماً من ارتكاب مجزرة سربرينتشا، ومضي 5 سنوات على بدء محاكمة “سفاح البوسنة” راتكو ملاديتش، وبعد تقديم أدلة من 600 شاهد، أدانته محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم التطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واضافت افتتاحية الصحيفة والتي كانت بعنوان “العدالة لضحايا سربرينتشا، وماذا بشأن الآخرين؟”، أنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة جراء الجرائم الذي اقترفها في سربرينتشا في تسعينات القرن الماضي.
وعبر المفوض السامي لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة زياد رعد الحسين للصحيفة عن فرحته بهذا الحكم قائلاً إنه ” إنذار لجميع المجرمين، لتذكرهم بأنهم لن يهربوا من أيدي العدالة مهما كانت قوتهم، فإنهم لا يعلمون متى تأخذ العدالة مجراها”.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الناشطين السياسيين من سوريا وميانمار هللوا للإصدار هذا الحكم بحق ملاديتش، إلا أن الكثيرين يعلمون أن هذا الوعد بعيد المنال حالياً.
وأردفت الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا دعمتا التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على الرغم من قصف المدارس والمستشفيات والحصار المفروض.
وختمت بالقول إنه القي القبض على ملاديتش بعد 16 عاما من الملاحقة عليه في مايو/أيار 2011 شمالي العاصمة الصربية بلغراد بينما كان يستعد لممارسة رياضة المشي في الحديقة، مشيرة إلى أن المثابرة على تقديمه للعدالة وإدانته على جرائمه مطالب باستمراريتها.
المصدر: وكالة خبر