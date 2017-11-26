صحيفة بريطانية تؤكد ان من ارتكبوا جرائم حرب في اليمن لن يفلتوا من العقاب

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في افتتاحيتها امس الاول إنه بعد مرور 20 عاماً من ارتكاب مجزرة سربرينتشا، ومضي 5 سنوات على بدء محاكمة “سفاح البوسنة” راتكو ملاديتش، وبعد تقديم أدلة من 600 شاهد، أدانته محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم التطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واضافت افتتاحية الصحيفة والتي كانت بعنوان “العدالة لضحايا سربرينتشا، وماذا بشأن الآخرين؟”، أنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة جراء الجرائم الذي اقترفها في سربرينتشا في تسعينات القرن الماضي.