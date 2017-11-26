البشير يعرض قاعدة لروسيا على البحر الأحمر مقابل السلاح

يمنات – صنعاء

كشف الرئيس السوداني عمر البشير، أنه ناقش مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو، إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

وقال البشير في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه طلب من بوتين تزويد بلاده بأسلحة دفاعية روسية.

ونقلت الوكالة أن البشير، قال ردا على سؤال حول ما إذا كان ناقش مسألة إقامة القاعدة العسكرية على البحر الأحمر: “نعم، ناقشت ذلك مع الرئيس الروسي أولا، ثم مع وزير الدفاع”، متابعا أن هذا ليس اتفاقية، بل “تفاهم الآن إن شاء الله”.

وقال: “نريد تطوير التعاون العسكري من ملحقية إلى مستشارية، ولدينا برنامج إعادة تحديث القوات المسلحة بالكامل لأننا خرجنا من مشاكل وحروب كثيرة جدا، فالقوات المسلحة بحاجة لترتيب وتحديث جديد، وكل معداتنا روسية، فبالتالي نحن بحاجة إلى مستشارين في هذا المجال”.

وأضاف البشير: “البحر الأحمر ممر هام جدا، وحيوي جدا، وبالنسبة لنا هو مدخل إلى السودان، وثغرة للسودان، أي تهديد أمني على سواحلنا، هو حقيقة يشكل خطور.

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