الحوثي: السعودية تسعى لتعويض هزائمها بتصعيد عدوانها .. وسوف نراجع الاداء الحكومي في مؤسسات الدولة قريبا

يمنات

قال زعيم «أنصار الله» عبدالملك بدر الدين الحوثي، إن السعودية تسعى للإنتقام من هزيمتها في سوريا والعراق بـ”تصعيد عدوانها” على اليمن، كاشفاً عن مراجعة «أنصار الله» و«المؤتمر»، للأداء الحكومي في مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحوثي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى المولد النبوي، بأن «شعبنا معني بعدم الرهان على أحد في هذا العالم سوى على الله تعالى وحده في مواجهته للعدوان»، مشدداً على ضرورة «التحضير والإستعداد لمواجهة التصعيد السعودي المقبل».

كما أدان «ما أقدم عليه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من تشديد الحصار على الشعب اليمني»، وعزا ذلك إلى أن «السعوديين يسعون للإنتقام من فشلهم وهزيمتهم المدوية في الساحات السورية والعراقية بتصعيد عدوانهم علينا في اليمن»، داعياً «شعوب الأمة الإسلامية إلى إتخاذ مواقف قوية ضد النظام السعودي وجرائمه باعتباره لم يعد مؤتمنا على المقدسات الإسلامية»، بعد أن سمح لأحد الصهاينة بدخول الحرم النبوي وتدنيسه لـ «تعزيز ولائه لإسرائيل».

كما أبدى الحوثي عدم رضاه عن الأداء الحكومي في الداخل، ووصفه بأنه «قاصر ومقصر»، وقال إن «هناك مراجعة على أعلى المستويات لدى المكونين أنصار الله والمؤتمر، وسيكون له نتائجه في الأيام القادمة».

وحرص زعيم «أنصار الله» في كلمته على إدانة جريمة تفجير المسجد في سيناء، والتي أسفرت عن استشهاد ما لايقل عن 305 شخصاً، معتبراً الجريمة «عدوانا أمريكياً صهيونياً على مصر».