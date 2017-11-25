حصري .. “وثيقة” 29 شركة تستولي على سوق المشتقات النفطية “أسماء”

يمنات – خاص

تسيطر على سوق المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء و المحافظات التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ أكثر قرابة “30” شركة، كما جاء في تقرير حكومي يتضمن ردود حكومة الانقاذ على أسئلة و استفسارات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الايرادات و النفقات المتوقعة للربع اثلاني (ابريل – يونيو) 2017.

و عن طريق هذه الشركات يتم استيراد المشتقات النفطية، و بالتالي هي من تتحكم بالأسعار و من تقف خلف السوق السوداء التي عادت للانتعاش مرة أخرى، مستفيدة من اغلاق التحالف السعودي للمنافذ اليمنية.

و يتسأل مراقبون إذا كانت لا توجد مشتقات نفطية في البلاد، من أين يأتي تجار السوق السوداء بالكميات التي تباع في العاصمة صنعاء و المحافظات، حيث يتراوح سعر دبة البترول و البنزين سعة “20” لتر بين (8,000 – 9,000) ريال.

و الشركات التي تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية عددها حسب التقرير (29) شركة، وهي كالتالي: (شرارزو، الفلك، اليسا، بيجاد، وقود، العيدروس، الزهراء، يمن ايلاف، العسيلي، اتيكو، مجموعة التوكل، العوامي، ديما يمن، الذهب الاسود، اويل بريمر، ديما يمن، ماتركس، الجباحي، الفؤاد، الحمادي، العوادي، الصليف، الحظاء، النورس، سام أويل، الماس، إمداد، جلوبال مان، أجريكو.

و كانت “يمنات”حصل في وقت سابق على كشف بأسماء “21” شركة يسيطرون على سوق المشتقات النفطية، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من أكثر من “27” مليار ريال.

و حاليا تشهد العاصمة صنعاء و عدد من المحافظات أزمة في المشتقات النفطية، غير أن المفارقة هي انتعاش السوق السوداء.

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