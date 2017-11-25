حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأحد 26 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

– تشير النشرات الساعية الفعلية إلى ارتفاع في الضبط الجوي الفعلي مقارنة بالأيام الماضية.

– تشير خرائط الطقس السطحية و مخرجات التوقعات العددية في المركز الوطني للارصاد الجوية ان هناك كتلة هوائية باردة و جافة من الممكن ان تتأثر بها معظم المناطق الصحراوية و الجبلية، و قد تنخفض تبعا لذلك درجات الحرارة الصغرى بشكل تدريجي.

– نبه المركز الوطني للاصاد الجوية قاطني المناطق الجبلية و الصحاري من التدني المتوقع في درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل و الصباح الباكر في قادم الايام.

– أهاب المركز بـ”كبار السن والاطفال” و العاملين و المناوبين أثناء الليل و الصباح الباكر بضرورة أخذ الحيطة و الحذر حفاظا على صحتهم و المزارعين حفاظا على مزروعاتهم.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة وجافة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح على أجزاء من المناطق المرتفعة لمحافظات “لحج، البيضاء، ذمار، الضالع، إب، صنعاء، عمران و صعدة”.

– لا يستبعد حدوث انخفاض تدريجي خلال الايام القادمة في درجات الحرارة الصغرى.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على اجزاء من المرتفعات الغربية نتيجة تشكل سحب ركامية منخفضة، قد يرافقها هطول أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة ما بعد الظهر و شابورة مائية أو ضباب خلال الفترة المسائية.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا و أمطار خفيفة متفرقة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين (10 – )20 عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء غائمة جزئيا.

– أمطار خفيفة متفرقة متوقعة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (15 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية السرعة، تتراوح سرعتها بين (11 – 22) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، جافة، تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.

– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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