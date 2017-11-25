الرئيسة / أخبار عاجلة / الأرصاد: كتلة هوائية باردة وجافة من الممكن ان تتأثر بها معظم المناطق الصحراوية و الجبلية ستخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل تدريجي.
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