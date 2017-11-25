اغتيال ضابط في البحث الجنائي بمحافظة عدن

يمنات – صنعاء

أُغتال مجهولون ضابط في البحث الجنائي، السبت 25 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بمحافظة عدن، جنوب البلاد.

و تفيد مصادر صحفية ان العقيد في البحث الجنائي، عثمان محمد عبده، اغتيل برصاص مسلحين في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان.

و أشارت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع “كورلا”، و لاذوا بالفرار عقب اطلاق النار على العقيد عثمان، بالقرب من قسم شرطة حي القاهرة.

و تزايدات عمليات الاغتيال في محافظة عدن خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تعد هذه الحادثة هي الرابعة، خلال اسبوعين فقط.

و تشهد مديريات محافظة عدن حالة انفلات أمني، بالتزامن مع صراعات الفصيل الموالي للامارات و الفصيل الموالي لـ”هادي”.

و تسيطر على محافظة عدن مليشيات مسلحة تحترب فيما بينها لاتفه الأسباب.

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