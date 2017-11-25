اغتيال ضابط في البحث الجنائي بمحافظة عدن

يمنات – صنعاء
أُغتال مجهولون ضابط في البحث الجنائي، السبت 25 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بمحافظة عدن، جنوب البلاد.
و تفيد مصادر صحفية ان العقيد في البحث الجنائي، عثمان محمد عبده، اغتيل برصاص مسلحين في جولة القاهرة بمديرية الشيخ عثمان.
و أشارت المصادر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع “كورلا”، و لاذوا بالفرار عقب اطلاق النار على العقيد عثمان، بالقرب من قسم شرطة حي القاهرة.
و تزايدات عمليات الاغتيال في محافظة عدن خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث تعد هذه الحادثة هي الرابعة، خلال اسبوعين فقط.
و تشهد مديريات محافظة عدن حالة انفلات أمني، بالتزامن مع صراعات الفصيل الموالي للامارات و الفصيل الموالي لـ”هادي”.
و تسيطر على محافظة عدن مليشيات مسلحة تحترب فيما بينها لاتفه الأسباب.
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