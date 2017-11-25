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اشتباكات بين فصيلين في مقاومة تعز على خلفية محاولة اغتيال

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يمنات – صنعاء – خاص

اندلعت اشتباكات عنيفة، السبت 25 نوفمبر/تشرين ثان 2017، غرب مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

و اندلعت اشتباكات جوار مكتب البحث الجنائي بحي المرور، غرب مدينة تعز بين لواء الصعاليك المقرب من تجمع الاصلاح و كتائب أبي العباس السلفية الموالية للامارات.

و جاءت الاشتباكات على خلفية اتهام كتائب أبي العباس لـ”لواء الصعاليك” بمحاولة اغتيال نبيل الصرة نائب مدير قسم شرطة الباب الكبير التابع للكتائب السلفية.

و تفيد مصادر محلية ان الاشتباكات تستخدم فيها أسلحة متوسطة و خفيفة، و تسبب في اغلاق الدائري الجنوبي بمدينة تعز.

و تتحدث أنباء عن سقوط “6” ضحايا من الطرفين بين قتيل و جريح.

و تفيد معلومات أن “الصرة” أصيب بعدة طلقات و نقل إلى أحد المستشفيات بمدينة تعز.

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