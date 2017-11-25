تضارب الأنباء حول طبع حكومة هادي أموال جديدة في الصين

يمنات – خاص

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن طباعة حكومة هادي عملة محلية في الصين.

و أشاروا إلى أن تلك العملة وصلت على متن “3” حاويات إلى ميناء عدن عبر سفينة قادمة من خط الصين الملاحي، إلى ميناء عدن، الى ميناء عدن، و هي السفينة التي كانت القوات الاماراتية قد منعت تفريغها.

و شكك ناشطون أخرون في صحة تلك المعلومات. معتبرين أن اثارة ناشطين لذلك يأتي في سياق ايجاد مبرر لمنع القوات الاماراتية الباخرة من التفريغ في ميناء عدن. منوهين إلى أن الـ”3″ الحاويات التي تحتوي الأموال و وصلت على متن السفينة المذكورة هي من الأموال المطبوعة في روسيا و التي منعت القوات الاماراتية وصولها جوا عن طريق مطار عدن.

و لم تعلق حكومة هادي عن حقيقة ما يتم تداوله، حيث اكتفى البنك المركزي بـ”عدن” الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017، باعترافه بوصول أموال جديدة إليه سيخصصها لدفع المرتبات.

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