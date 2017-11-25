على خلفية سلبية الحكومة .. ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة المشتقات النفطية

يمنات – خاص

اطلق ناشطون حملة لمقاطعة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء و المحافظات على خلفية رفع أسعارها.

و جاءت هذه الحملة بعد أنتعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية، و التي باتت تحتكر أسعار المشتقات النفطية، و على الأخص مادتي البترول و الديزل و التي باتت اسعارها متراوحة بين (8,000 – 9,000) ريال.

و انتشرت في العاصمة صنعاء و المحافظات السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية، و ذلك في أغلب الشوارع و الأحياء.

و انتعشت السوق السوداء على خلفية اعلان التحالف السعودي اغلاق المنافذ اليمنية، في 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و رغم اعلان الجهات الحكومية تنفيذ حملات على محطات بيع المشتقات النفطية بالسعر السابق الذي يتراوح بين (5,000 – 5,500) ريال، إلا أنها لم تحرك ساكنا تجاه السوق السوق التي عادت للانتعاش مرة أخرى، بعد أن كانت قد اختفت منذ منتصف العام 2016.

و أدت سلبية الجهات الحكومية و تقاعسها عن تأدية واجبها إلى اطلاق ناشطين حملة مقاطعة المشتقات النفطية، و التي تتمثل بايقاف السيارات و السير على الأقدام و التخفيف إلى الحد الأقصى من استخدام المشتقات النفطية.

و يقول ناشطون في الحملة إن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية تنعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية، و التي ارتفعت أسعارها تبعا لذلك.

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