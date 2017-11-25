موانئ البحر الأحمر تكشف حقيقة رفع الحصار على مينائي الحديدة والصليف

يمنات

أكد مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر، محمد أبو بكر السقاف، اليوم السبت 25 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أنه لم يصل إلى مينائي الحديدة والصليف أي سفن حتى الآن وأن التحالف السعودي يمارس التضليل.

و أضاف مدير المؤسسة محمد السقاف، أن التحالف السعودي كان يفتش جميع السفن والبواخر الواصلة إلى ميناء الحديدة منذ بداية العدوان والحصار على اليمن في 26 مارس 2015.

وكشف السقاف أن العدوان لم يكتف بتفتيش السفن بل كان يضع بداخلها جهاز تتبع.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الضغط على التحالف السعودي لفتح ميناء الحديدة باعتباره شريان حياة لملايين اليمنيين.

ولفت إلى أن استمرار إغلاق ميناء الحديدة ينذر بكارثة إنسانية يتحملها التحالف السعودي والمجتمع الدولي الصامت.

وأشار إلى أن ما كان يصل إلى ميناء الحديدة من مساعدات إنسانية لا تكفي سوى 10% من المتضررين نتيجة العدوان والحصار.

وذكر السقاف أن التحالف أخرج عدة بواخر وسفن من ميناء الحديدة منها 8 ناقلات تحتوي على 63 ألف طن من مادتي الديزل والبنزين، وناقلة تحتوي على أكثر من خمسة ألف طن من الغاز وباخرة تحمل قرابة 30 ألف طن من القمح.

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