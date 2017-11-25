مسلحون يقطعون احد منافذ مدينة تعز وقوة من قيادة المحور تشتبك معهم

يمنات – خاص

أقدم مسلحون سقطت اسمائهم من كشوفات المرتبات على قطع احد مداخل مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

و أفادت مصادر محلية ان الطريق الرابط بين مدينة تعز و وادي الضباب، قطعه مسلحون اسقطت اسماؤهم من كشوفات صرف المرتبات التابعة للقوات الموالية لـ”هادي”.

و حسب المصادر، يرفض المسلحون فتح الطريق الا بصرف مرتباتهم. منوهة إلى أن المسلحين تم ضمهم إلى أحد الألوية المتمركزة في محافظة تعز، غير أنه لم يتم صرف مرتباتهم منذ أكثر من “4” أشهر.

و تفيد مصادر أمنية ان قوة عسكرية تابعة لقيادة محور تعز توجهت لفتح الطريق، ما تسبب يف نشوب اشتباكات بأسلحة خفيفة بين الطرفين.

و تؤكد المصادر أن الاشتباكات ما تزال مستمرة بين الطرفين، حتى وقت كتابة الخبر (12:30) ظهرا.

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