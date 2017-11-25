ناطق التحالف السعودي: صاروخ باليستي دخل عن طريق ميناء الحديدة

يمنات – صنعاء

قال ناطق التحالف السعودي، العقيد الركن طيار تركي المالكي، إن الصاروخ الذي أطلق على العاصمة السعودية، الرياض، تم إدخاله عن طريق ميناء الحديدة، غرب اليمن.

و أكد المالكي في تصريحات صحفية، على ضرورة إخضاع من يسميهم بـ”الانقلابيين” في اليمن إلى الإرادة الأممية، و ذلك بتطبيق القرار “2216” في وصول المساعدات إلى اليمن.

و أشار المالكي إلى أن (الانقلابيين) يعطلون قرار “2216” في وصول المساعدات الإغاثية و المواد اللازمة إلى الشعب اليمني.

و لفت إلى أنه تم إصدار 82 تصريحا لسفن و طائرات الإغاثة لدخول اليمن عبر المنافذ التي تسيطر عليها حكومة هادي.

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