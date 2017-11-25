تعذيب مسئول أمني في عدن بعد اختطافه

يمنات – صنعاء

تعرض مسئول أمني بمحافظة عدن، جنوب البلاد، للتعذيب عقب اختطافه مساء الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و نشرت صورة للرائد صالح الذيب، نائب مدير قسم شرطة العماد بمديرية دار سعد، شمال محافظة عدن، و تبدو عليه آثار تعذيب واضحة.

و اختطف الذيب أثناء ما كان عائدا لمنزله و نقلوه إلى منطقة صحراوية شمال غرب عدن و قاموا بتعذيبه.

و افرج عن الذيب بعد تدخل وساطة للافراج عنه، غير أنه لم يكشف عن الجهة اليت اقدمت على اختطاف الذيب و تعذيبه.

و لا يزال الذيب يتلقى العلاج في مستشفى الصليب الأحمر بـ”عدن” جراء اصابات بليغة لحقت به أثناء تعذيبه.

يأتي ذلك في ظل انفلات أمني تعيشه محافظة عدن، و انتشار مخيف للمليشيات المسلحة.

و تشهد منطقة العماد بمديرية دار سعد عمليات بسط واسعة على أراضي الدولة من قبل مليشيات مسلحة يقف خلفها نافذين.

المصدر: عدن الغد

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