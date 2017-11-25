شركة النفط مملوكة لمجموعة من الفاسدين..

يمنات

اكرم عبد الفتاح

*تأميم شركة النفط اليمنية* هذه ليست مزحة، بل مطالبة بفعل جاد.

يكذب من يقول أن شركة النفط مملوكة للشعب أو للدولة، فالحقيقة هي أنها مملوكة لمجموعة من الفاسدين.. ناهيك عن أن الشعب اليمني لا يستفيد منها بشيء إذ أنها لا تفعل شيئا سوى نهب أمواله و التربح من معاناته تحت الحصار، و لنضف لهذا حقيقة كونها تسهل لتجار السوق السوداء المتاجرة باحتياجاته الأساسية في جشع مهووول و مستفز.

عشرات جرائم الفساد الموثقة و المعروفة للجميع و التي تفوق قيمتها مئات المليارات، من دون منح المحاكم فرصة إدانة و لو فاسد واحد، تؤكد حقيقة أن الشركة لا تخضع لسلطات القضاء أو القانون اليمني.

فساد فضيع يشمل كل أنشطة و مهام الشركة بدءا من عقود الامتياز و التنقيب أو الاستيراد مرورا بالتخزين و النقل و حتى التوزيع و البيع.

حتى بنود نفقات و مصروفات و مشتريات الشركة و أنواع المكافئات لمنتسبيها هي الأضخم بقيمة مضاعفة عما تنفقه أي جهة حكومية أخرى قياسا بالحجم الوظيفي و المؤسسي.

ما أقوله ينطبق أيضا على شركة الغاز و وزارة النفط بأكملها.

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