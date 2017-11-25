ناطق المجلس الجنوبي يهاجم حكومة هادي ويصفها بالفاشلة ويتهمها بادارة ثلة من اللصوص

يمنات – صنعاء

اتهم الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، حكومة هادي ، بالفشل وادارة ثلة من اللصوص .

و قال سالم العولقي، “ان عبث الأطراف السياسية اليمنية، وفساد حكومة الشرعية، مستحيلٌ أن يتم تمريرهُ عبر مظلة الحملات الإعلامية التي تستهدف دولة الإمارات وتهاجمها مشككة في دورها ومُحمِّلةً إياها مسؤولية عجز و فشل الحكومة وخَيبَاتها الكبيرة”.

و أضاف العولقي، ان الإمارات دولة رئيسية في التحالف السعودي ، وهي الشريك الرئيسي للمملكة العربية السعودية في هذا التحالف و السند الرئيسي والحقيقي لأجهزة الأمن في مدن الجنوب، تدريباً وتأهيلاً وتسليحاً، ولا اعتقد ان حكومة فاشلة تديرها ثلة من اللصوص تستطيع ان تمنع «داعش» أو «القاعدة» من إعلان عدن أو المكلا أو شبوة أو أبين إمارة إسلامية من جديد!.

و اشار العولقي، الى ان المواطن بات يدرك الحقيقة جيداً، ولهذا هو يرى ماذا قدمت له الإمارات في مناطق الجنوب أمنيا وعسكريا وإغاثيا، في حين أنه يرى العبث والفساد الذي تمارسه حكومة الشرعية وأطرافها طيلة ثلاث سنوات، بشكل فاحش و مخزٍ، حتى ترسخت لدى المواطن قناعة بأن بضاعة «عفَّاش»، وخبزهُ وعجينهُ، أسوأُ من «عفَّاش» نفسه.

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