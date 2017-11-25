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محمد احمد قطران

صنعاء .. اصابة رجل اعمال ومقتل نجله وعدد من مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين

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يمنات – صنعاء

اطلق مسلحون مجهولون النار، مساء الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على رجل الاعمال احمد قطران ، وسط العاصمة صنعاء.

و قالت مصادر خبرية، ان مسلحين مجهولين اطلقو النار على رجل الاعمال احمد قطران ونجله ومرافقيه بشارع القيادة بالعاصمة صنعاء.

و اوضح المصدر، ان رجل الاعمال احمد قطران اصيب اصابة بالغة نقل على اثرها الى غرفة العناية المركزة في احدى مشافي العاصمة، في حين قتل نجله وعدد من مرافقيه.

و اضاف المصدر، ان الاجهزة الامنية لا زالت تقوم باستكمال التحقيقات لمعرفة الجناة الذين لاذوا بالفرار

و يُعد أحمد قطران من أكبر التجار بالعاصمة صنعاء في مجال الجوالات والالكترونيات.

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