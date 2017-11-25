كارثة مصرية بحجم الموامرة على مصر والعرب ..

يمنات

محمد المقالح

مئات الشهداء والجرحى في عملية ارهابية واحدة ويوم الجمعة واثناء صلاة الجمعة يا للهول يا للكارثة يا مصر .

ولكن الرئيس السيسي يتحمل مسؤلية نصفها بعد ان اهان مصر وحولها الى ذيل تابع للسعودية والخليج وعطل دور مصر وكرامة شعبها ولايمكن لشعب يهين النظام كرامته ان يتماسك او يقف موحدا مع نظام ضعيف -الا على شعبه-وله دور وظيفي لخدمة السعودية واسرائيل ومشاريعهما التدميرية للعرب والمسلمين .

اما النصف الاخر من مسؤلية هذه الكارثة فهي السعودية واموال نفطها ونفط العرب وعقيدتها الوهابية والفصائل المتفرعة منها تدرجا من الاخوان الى داعش صعودا في الارهاب ومن داعش الى الاخوان هبوطا في الغطاء الديني للجريمة وبينهما هبوطا وصعودا من السلفية الجهادية الى الخطاب الطائفي الديني والعلماني معا وجميع هذا سعودي العقيدة والتمويل والغطاء السياسي .

ولن تنجوا الامة العربية ومصر على راسها مالم ينتصر الجميع لليمن وللعرب والمسلمين من هذا التحالف السعودي الاسرائيلي الداعشي الحالي والقادم .

العزاء لشعب مصر العظيم ولكل العرب والمسلمين ولا عزاء للسيسي ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وابو بكر البغدادي والقرضاوي وعبد الله صعتر وكل جماعات التطرف الديني بكل تفريعاتها سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وملحدين انجاس وبالذات منهم من يظهرون محرضين على قنوات الفتنة السعودية والقطرية والاماراتية والعراقية.

*مرة اخرى مئات الشهداء والجرحى في عملية ارهابية واحدة ويوم الجمعة واثناء صلاة الجمعة يا للهول يا للكارثة يا مصر واي كارثة للعرب اليوم في سيناء لا شبيهها سوى قتل واصابة الالاف من اليمنيين بصاروخ طائرة سعودية على القاعة الكبرى بصنعاء في يوم عزاء وقبل القاعة الكبرى وبعدها منذ تفجير مسجدي الحشحوش وبدر سعوديا -حربا وارهابا-وحتى اليوم.

بالمناسبة لا عزاء للازهر ايضا..

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