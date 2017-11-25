المفلحي يصل القاهرة للقاء هادي

يمنات – صنعاء

قالت مصادر مقربة من محافظ عدن المستقيل عبدالعزيز المفلحي انه وصل العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة قادما من جمهورية مصر العربية.

و قالت المصادر لصحيفة “عدن الغد” ان عبدالعزيز المفلحي، وصل الى الرياض حيث من المقرر له ان يلتقي “هادي” خلال الايام القليلة القادمة .

و قدم المفلحي، استقالته في رسالة لهادي، معربًا عن “أسفه لما وصل إليه حال المحافظة، من تردي للخدمات الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار بالتزامن مع الانهيار السريع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.

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