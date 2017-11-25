مركز علاج لوكيميا الأطفال في صنعاء يحذر من نفاذ الادوية في المركز ويناشد الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ورجال الاعمال بالتدخل

يمنات – صنعاء – خاص

ناشد مركز علاج لوكيميا الأطفال في مستشفى الكويت، بالعاصمة صنعاء جميع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ورجال الاعمال في الداخل والخارج بالتدخل لتوفير الادوية وتحمل المسئولية تجاه الاطفال المصابين بسرطان الدم.

و حذر المركز من نفاذ الادوية في مركـز علاج لوكيميـا الاطفال، في مستشفى الكويت من كارثة إنسانية حقيقية بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

و اكد المركز ان مرضى سرطان دم الأطفال يشكون من الفقر المدقع الذي لا يجدون معه القدرة على شراء الأدوية التي تقدر بمئات الالاف من الريلات خلال العام .

و لفت الى ان المركز غيـر قادر على توفير الادوية للمرضى بصورة مجانية كعادتة بالاضافة الى زيادة أعداد المرضى حيث يستقبل المركز أكثر من 25 حالة يوميا .

و اشار الى ان عدد المرضى وصل الى ما يفوق 500 حالة مرضية شهريا.

وأكد على انقطاع الادوية وانتهائها الكامل عن مرضى سرطان دم الاطفال مشيرا الى ان هذا يعني انتكاس جميع الحالات والعودة الى نقطة الصفر وما قبل الصفر.

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