شاهد كابور: أنا وزوجتي أصبحنا أكثر قربا بعد ولادة طفلتنا

يمنات – متابعات

قال الممثل الهندي شاهد كابور إنه أصبح قربا من زوجته ميرا راجبوت بعد ولادة طفلتهما ميشا.

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن شاهد القول” عندما التقينا، كنا غرباء تماما عن بعضنا البعض ولكن بمجرد أن بدأنا الحديث لم نستطيع التوقف”.

وأضاف” أدركنا أننا شخصين يمكن أن نتوافق، ومع مرور الوقت، تعارفنا على بعض أكثر وأصبحنا أصدقاء وتحولنا لحبيبين ثم الآن زوج وزوجة”.

وأوضح” كل شيء تغير بعد ولادة ميشا، أصبحت محور كل شيء. أصبحت أنا وميرا أكثر قربا بصورة لا أستطيع تفسيرها.

وقال” ميشا تعد أول مشروع مشترك لنا”.

ويذكر أن شاهد تزوج ميرا عام 2015، وأنجبت ميرا طفلتهما الأولى في آب/أغسطس .2016