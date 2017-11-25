البيت الابيض يدعو لمفاوضات سياسية لحل الازمة اليمنية

يمنات

رحبت الولايات المتحدة، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بما وصفتها بأنها خطوة أولى من جانب السعودية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودعت إلى مفاوضات سياسية للتصدي للأزمة الجارية في أعقاب الحصار الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية هناك.

ورحب البيت الأبيض، بقرار فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء ، قائلاً ان ملايين اليمنيين يعانون حاليا من الحرمان الشديد.

و أضاف ما زالت الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب وضع نهاية لهذا الصراع المدمر والمعاناة التي يسببها، وذلك من خلال مفاوضات سياسية.

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