الأمم المتحدة: شركات الوقود في اليمن لن يكون بمقدورها تزويد المستهلكين الأسبوع المقبل

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكبر الشركات المستوردة للوقود في اليمن أشارت إلى أنه لن يكون بمقدورها إمداد السوق بالوقود نهاية الأسبوع الحالي.

و أضاف التقرير أنه من المتوقع نفاد إمدادات البنزين والديزل الأسبوع المقبل. بحسب وكالة “رويترز”

و أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن إغلاق الحدود قيّد عملية إيصال الإمدادات الإنسانية والتجارية، كما أعاق تحرك عمال الإغاثة، الأمر الذي يتسبب بضغوط اقتصادية جديدة تزيد من معاناة السكان بعد عدة أشهر من الصراع.

وأشار البلاغ إلى أنه ومع تعرقل الحركة التجارية، ترتفع أسعار السلع الأساسية ومن بينها الطعام والمياه المنقولة بالصهاريج والغاز والوقود.

وادى الحصار الى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60% وعن ارتفاع أسعار المياه المنقولة بالصهاريج بنسبة 133%.

وأكد بلاغ المفوضية أنه ونتيجةً لذلك، ارتفعت أعداد المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية. ويُعتبر السكان الضعفاء بما في ذلك النازحون داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء الأكثر تأثراً.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا