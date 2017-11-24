ثبتت براءته بعد سجنه 38 عاما

يمنات – متابعات

برأت محكمة في ولاية فرجينيا مواطنا أمريكيا من تهمة قتل أمضى بسببها أكثر من نصف حياته في السجن.

وأثبت فحص الحمض النووي براءة، كريغ ريتشارد كولي (70 عاما)، بعد أن قضى 38 عاما في السجن، بعد أن حكمت عليه المحكمة في ولاية كاليفورنيا عام 1980 بالسجن مدى الحياة، بتهمة قتل صديقته 24 سنة، وابنها 4 سنوات، في شهر نوفمبر عام 1978.

وبعد هذه السنوات الطويلة التي قضاها في السجن، أثبت تحليل الحمض النووي أن هذا الرجل لم يقترف جريمة القتل، وتم الافراج عنه بقرار من حاكم الولاية جيري براون. كما قدم المدعي العام للولاية اعتذارا رسميا له، وتعهد ببذل الجهد من أجل القبض على القاتل الحقيقي.

ويذكر أن كريغ كولي كان قد انفصل عن صديقته قبل فترة قصيرة من مقتلها، لذلك اعتقل للاشتباه بأنه القاتل.

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