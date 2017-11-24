لماذا أغلق منفذ الوديعة الحدودي عدة ساعات..؟

يمنات – صنعاء – خاص

أعيد فتح منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن و السعودية، عصر الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بعد ساعات من اغلاقه دون ابدأ الأسباب.

و تسبب اغلاق المنفذ في علوق المئات من المسافرين من البلدين و المئات من الناقلات التي تنقل البضائع، و تلف أطنان من المنتجات سريعة التلف، خاصة الخضار.

و فيما تقول مصادر صحفية ان المنفذ اغلق لأسباب أمنية، تفيد معلومات أن الاغلاق جاء بهدف ادخال معدات عسكرية ثقيلة نقلت من الامارات عبر الأراضي السعودية بهدف ايصالها إلى محافظة المهرة.

و حسب المعلومات، تم ادخال تلك المعدات على متن قاطرات عبر منفذ خاص يستخدم لهذا الغرض و تم استحداثه قرب المنفذ.

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