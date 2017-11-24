متحدث أممي: التحالف السعودي سمح بنقل عاملي الاغاثة إلى اليمن

يمنات – صنعاء

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية حصلت على تصريح من التحالف السعودي لاستئناف نقل عاملي إغاثة جوا للمناطق التي تسيطر عليها حكومة الانقاذ، السبت 25 نوفمبر/تشرين ثان 2017، لكنها لم تحصل على إذن برسو سفن تحمل قمحا و إمدادات طبية.

و كان التحالف السعودي أعلن في بيان مساء الاربعاء الماضي أنه سيتم فتح مطار صنعاء و ميناء الحديدة أمام الرحلات الانسانية و الاغاثية، غير أنه لم تصل إلى ميناء الحديدة أي سفينة.

و قال ينس لاريكه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إنه بعد حصار هذه الموانئ لأكثر من أسبوعين، هناك أنواع متعددة من الإمدادات ضرورية لمواجهة المجاعة و محاربة الكوليرا و أشكال أخرى من المخاطر الإنسانية التي يواجهها ملايين اليمنيين.

المصدر: رويترز

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