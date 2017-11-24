مقتل عنصرين من القاعدة بغارة بدون طيار بالبيضاء

نيمنات – صنعاء

قتل شخصان يرجح انتمائهما لتنظيم القاعدة، مساء الخميس 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، جراء قصف طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدف دراجة نارية في محافظة البيضاء.

وقالت وكالة “خبر”، إن طائرة بدون طيار يرجح انها أمريكية استهدفت دراجة نارية يستقلها شخصان يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة هما:”محمد مسعد الخبزي، واحمد سالم العامري” أثناء مرورهما في أطراف منطقة يكلا.

وأشار، أن العنصرين قتلا وتناثرت أطراف جسديهما إلى أشلاء.

وتزايد نشاط عناصر التنظيمات الإرهابية في عدة مديريات بمحافظة البيضاء منذ بدء العدوان الذي تقوده السعودية في 26 مارس 2015.