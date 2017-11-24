الدفاع الروسية: تحرير أكثر من 98% من أراضي “داعش” في سوريا

يمنات – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، تحرير أكثر من 98% من أراضي تنظيم “داعش” في سوريا، مضيفة أن الطيران الروسي دمر خلال أسبوع أكثر من 1320 موقعا للإرهابيين، وفقاً لصحيفة “كراسنيا زفيزدا” (النجمة الحمراء) التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار تقرير إنفوغرافيك نشر في صحيفة “النجم الأحمر” الرسمية إلى أن طائرات القوات الجوية الروسية نفذت خلال الأسبوع نحو 530 طلعة قتالية في سوريا.

من جهة أخرى أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 21 طائرة و3 سفن قامت بالنشاط الاستطلاعي قرب حدود روسيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية منعت حدوث أي انتهاكات لحدود البلاد.

كما أشارت الوزارة إلى نجاح عملية إطلاق صاروخ معدل جديد لمنظومة الدفاع الصاروخي أجرتها قوات الدفاع الجوي والصاروخي في ميدان عسكري في كازاخستان.