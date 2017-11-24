الكشف عن سبب مطالبة ترامب لإيفانكا وزوجها بمغادرة البيت الأبيض

يمنات – صنعاء

أكدت مصادر إعلامية أمريكية، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بمغادرة البيت الأبيض والعودة لنيويورك.

ووفقا لما نقلته صحيفة “نيوزويك” الأمريكية، جاء طلب ترامب بسبب توتر الأجواء بين كوشنر ورئيس الأركان الأمريكية جون كيلي.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة كوشنر وكيلي ليست على ما يرام، بسبب خلافات في وجهات النظر حول ما وصفته الصحيفة ببعض “الملفات الحساسة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيلي يحاول وضع نظام يحتم على جميع المستشارين تمرير أي تقارير عليه أولا قبل أن يتم رفعها للرئيس.

ويحاول كوشنر الوقوف أمام تمرير هذا النظام، خاصة وأن إيفانكا تعد من أهم مستشاري والدها الرئيس الأمريكي.

وأوضح التقرير أنه إلى الأن وعقب انحياز ترامب لرئيس أركانه، لم يحدد الثنائي إيفانكا وكوشنر ما إذا كان سيعود إلى نيويورك، أم سيعيش في الشقة التي اشتراها بنحو 5.5 ملايين دولار في العاصمة واشنطن.

المصدر: سبوتنيك