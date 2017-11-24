”اعتقدوا أنه استعراض وسينتهي“.. هكذا يعيش الأمراء المعتقلين في ” الريتز كارلتون”

يمنات – وكالات

بثت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” مشاهد لأول مرة من داخل فندق الريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض والذي يحتجز فيه المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد.

وتظهر في المشاهد الصحفية “ليس دوسيت” التي سمحت لها السلطات بتصوير لقطات من داخل الفندق وقالت إنه ليس مسموحا الدخول إلى هناك دون تصريح رسمي.

وأشارت إلى ان السلطات طلبت منها عدم التقاط صور لوجوه الأشخاص المتواجدين بالفندق وعدم تسجيل محادثات شخصية وقام بمرافقتها عدد من الأشخاص المسؤولين عن الأمن.

وقالت إن الشخصيات الموجودة في الفندق سحبت منها هواتفها وأبقي على خط ساخن للاتصال بمحاميهم وعائلاتها وحتى مدراء شركاتهم التي لا زالوا يحاولون إدارتها.

وأوضحت الصحفية خلال حديثها عن الفندق الفخم “أن السجن هناك لا يضاهى وستقوم الدولة بدفع كافة تكاليف إقامة المحتجزين فيه”.

وسمح لـ”دوسيت” بمقابلة أحد الشخصيات المحتجزة وطلب منها أن لا تسأله عن تهمته وقالت إنه يقضي وقته مع محاميه.

ولفتت إلى أن كبار المسؤولين عن حملة الاحتجاز لهذه الشخصيات أخبرتها أن العملية ليست تحقيقا رسميا بعد ووصفوها بأنه “عملية ودية”.

وأضافت “لكن الأجواء مشحونة هناك وحين تم إحضارهم للفندق كانوا غاضبين واعتقدوا أنه استعراض وسينتهي ولكن زاد غضبهم بعدما علموا أن سيبقون”.

وأوضحت “أن 95 بالمئة من الموجودين في الفندق على استعداد لعقد اتفاقات وأعادة أموال طائلة”.

يذكر أن السلطات السعودية شنت في الرابع من الشهر الجاري حملة اعتقالات بحق عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال السعوديين بدعوى الفساد.

ومن بين المعتقلين الذين أعلنت السلطات أسماءهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وشقيقه تركي بالإضافة إلى وزراء الاقتصاد والاتصالات وغيرهم من رجال الأعمال المشهورين على مستوى العالم.