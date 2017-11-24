وزير النفط ينتقد تجاوزات شركة النفط المتمثلة بمباشرة العمل دون اجراء أي دور للاستلام والتسليم ويوجه بالغاء كافة القرارات والاجراءات

يمنات – صنعاء – خاص

وجه وزير النفط والمعادن ، ذياب محسن بن معيلي، الاربعاء 22 نوفمبر/تشرين ثان 2017، رسالة الى مدير عام المؤسسة اليمنيه العامة للنفط و الغاز، بشأن العمل دون اجراء الاستلام والتسليم في شركة النفط اليمنية.

و قالت الرسالة، انه بسبب التجاوزات الحاصلة في شركة النفط اليمنية والمتمثلة بمباشرة العمل دون اجراء أي دور للاستلام والتسليم بين السلف والخلف.

و اعتبر بن معلي، هذا الامر مخالف للإجراءات القانونية والادارية المتعارف عليها و المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ووجه بإلغاء كافة القرارات والاجراءات المتخذة مالم يتم اجراء دور الاستلام والتسليم بين القيادة السابقة والحالية للشركة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة وكذا اللوائح والانظمة والقوانين النافذة .